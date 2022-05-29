«Защищает свою родину из Лас-Вегаса»: Запашный заявил, что Барских «включает заднюю»

Дрессировщик Эдгард Запашный в «Телеграм» негативно высказался об украинском певце Максе Барских.

«Еще один украинский патриот включает заднюю. Певец ртом Макс Барских разблокировал свои песенки для российских пользователей». Эдгард Запашный

Как отметил Эдгард Запашный, россияне должны беречь своих детей от творчества «этого ублюдка». Дрессировщик напомнил, что Макс Барских регулярно называет россиян трусливыми ублюдками, хотя сам «защищает свою родину из Лас Вегаса».

Ранее Макс Барских не раз негативно высказывался о России и ее жителях. При этом он назвал нашу страну «дырявой», после чего российские звезды напомнили ему, кто на самом деле «дырявый».

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