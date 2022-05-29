Дочь певицы Славы вышла в свет со своим молодым человеком

28 мая на музыкальной премии канала RU.TV вместе со своей знаменитой мамой появилась и начинающая певица Александра Морозова. Правда, дочь Славы посетила мероприятие не в сопровождении матери, а в компании неизвестного молодого человека. Молодые люди, вероятно встречаются.

Teleprogramma.pro выяснила, что парня зовут Марк Лаврик. Она бывший футболист, а сейчас успешно развивается как блогер, снимая социальные видеоролики.

На премии пара рассказала о своем знакомстве, которое произошло, словно в музыкальном клипе. У Саши случились проблемы с машиной на дороге, а Марк, как настоящий мужчина, остановился, чтобы помочь девушке.

Однако осталось неясно — это новый роман Александры Морозовой или просто дружеский выход в свет с симпатичным спутником? Ждем подробностей.

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