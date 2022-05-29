«Оскорбляешь страну, уезжаешь за границу»: Запашный высказался о «римском счастье» Панина

Дрессировщик высмеял актера, который провел ночь с итальянскими бомжами.

Дрессировщик Эдгард Запашный в «Телеграм» посмеялся над актером Алексеем Паниным, который не так давно провел ночь прямо на улице с итальянскими бомжами.

«Оскорбляешь страну, уезжаешь за границу, и вот тебе римское счастье». Эдгард Запашный

Ранее Алексей Панин рассказывал, что ночевал в Риме у некоего исторического особняка. При этом компанию ем действительно составили местные бомжи.

Как рассказывал Алексей Панин в будущем он рассчитывает вернуться в любимую Италию. Правда, сказал, что это случится нескоро, а только лет через двадцать.

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