«Мишечка мой дорогой»: Гузеева появилась на публике с ловким мужчиной, оголив ради него ножки

Звезда недавно вернулась из Болгарии в Россию.

Лариса Гузеева недавно позволила себе отпуск в Болгарии, где у нее есть в собственности недвижимость. Ведущая проекта «Давай поженимся!» сильно тогда обиделась на некоторые паблики и СМИ, которые написали о том, что она покинула Россию.

Звезде пришлось объяснять, что программа отправлена на каникулы, и она имеет полное право побывать в отпуске и восстановиться после ковида.

Однако отпуск не получился абсолютно расслабляющим. Лариса Гузеева показала в личном блоге свои натруженные ножки и массажиста, который должен привести ее в порядок.

«Наконец-то до меня доехал Мишечка мой дорогой. Смотрите, как я лечилась – ноги в кровь сбила! Так что Миша меня сейчас реабилитирует», — сказала Лариса Гузеева.

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