«Люблю»: Прилучный и разомлевшая Брутян вывалили свою сладкую переписку на публику

Павел Прилучный и Зепюр Брутян по окончании съемок в сериале «В клетке» улетели на острова для романтического отпуска. По неподтвержденным данным из Сети пара, якобы, даже поженилась.

Знаменитости никак не прокомментировали эти слухи, однако на безымянном пальце Павла Прилучного появилось колечко. Актеры хоть и не скрывались от публики и показывали свои фото в соцсетях сразу же, первое время делали нейтральные подписи к ним.

Однако со временем градус страстей увеличивался и Павел с Зепюр уже перестали шифроваться окончательно. На последнем снимке в аккаунте Брутян она кокетливо позирует своему избраннику.

«Люблю быть в объективе Павла Прилучного, ничего поделать с этим не могу», — подписала она кадр.

Экс-муж Агаты Муцениеце не заставил себя ждать, появившись в комментариях с восторженным комплиментом.

«Красотка!» — отреагировал «мажор».

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