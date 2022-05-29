Фадеев объяснил, почему на его концертах на сцене всегда стоит ударная установка без музыканта

Продюсер Максим Фадеев во время своего концерта в Екатеринбурге объяснил, почему на сцене во время его выступлений всегда стоит пустая ударная установка без музыканта, сообщает корреспондент Teleprogramma.pro.
«У нас в группе случилось горе. Ваня, барабанщик. Его забрал еще совсем молодым коронавирус. Но он все равно играет с нами. Вот такая судьба. И сегодня он должен был выйти на сцену с нами».
После этого Максим Фадеев исполнил перед многочисленными зрителями и поклонниками одну из своих самых известных песен «Не забывай».
Напомним, что Максим Фадеев один из самых известных российских композиторов и продюсеров. В мае нынешнего года ему исполнилось 54 года.
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