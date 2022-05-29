Алексей Воробьев променял церемонию закрытия Каннского фестиваля на спортзал

29 мая российский актер и певец Алексей Воробьев поделился с поклонниками своими фотографиями с красной ковровой дорожки Каннского кинофестиваля.

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34-летний артист поделился, что церемония закрытия помпезного киносмотра была «невероятно красивой». Но сам он решил в ней не участвовать.

«Награды в руках победителей, слова благодарности, слезы радости, счастливые улыбки, искры надежды и горечь поражений! Все это было на сцене, пока я, под удивленные взгляды охранников, прошел по красной дорожке и направился к выходу еще до начала церемонии, чтобы свой невероятный вечер провести в спортзале», — написал Воробьев в Telegram.

Его поклонники в комментариях тут же восхитились тем, какой Алексей оригинальный и самобытный. Хотя некоторые предположили, что актер приехал на мероприятие, только чтобы сфотографироваться на красной дорожке, а в списке приглашенных звезд его не было.

О том, как Алексей относится к своим тренировкам, он рассказывал ранее.

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