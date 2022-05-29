«Так трепетно и чувственно»: Анастасия Макеева сделала признание в годовщину свадьбы

Актриса и певица Анастасия Макеева напомнила поклонникам о важной дате. Двадцать девятого мая звезда и ее муж Роман Мальков празднуют ситцевую свадьбу – ровно год назад они стали мужем и женой.

В микроблоге Анастасия Макеева показала еще раз, каким красивым было торжество. Она рассказала, что обязательно хотела, чтобы ее свадьба была под открытым небом, а в этот день в Крыму обещали дождь.

И он пошел, но в соседнем городе. А Алушту, где Анастасия Макеева и Роман давали друг другу клятвы верности, тучи обошли стороной. В этом Макеева увидела знак.

«В этот день вышло такое солнце, что флорист, оформлявшая свадьбу, даже обгорела! Наше торжество состоялось только благодаря Божьему благословению и помощи наших друзей. И все случилось идеально! Мы смогли сделать безумно красивые фотографии и видео, которые вы все видели. И все было так трепетно и чувственно, что это навсегда останется в нашей памяти. Спасибо Богу, что мы встретились в этой жизни, и так счастливы!» — поделилась Анастасия Макеева в микроблоге.

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