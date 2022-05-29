Просто четыре фото парочки: почему Билана и певицу Максим заподозрили в чувствах

Поклонники Димы Билана и певицы Максим стали подозревать, что между артистами не просто начинает вспыхивать искра, а разгорается настоящее пламя.

На премии «Жара» в финале на сцену вышла певица Максим. И оказалось, что самым ярым ее поклонником является именно Дима Билан. Возле сцены он так отрывался под ее пение, как не отрывался самый ее преданный фанат.

Ну а во время концерта на премии RU TV Дима Билан вышел с Максим на сцену, чтобы спеть хит певицы «Знаешь ли ты». Артист так искренне и с чувством льнул к своей партнерше по сцене, что публика начала шептаться. Все-таки сыграть чувства – это одно, а проявить их – совершенно другое.

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