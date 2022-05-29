Илон Маск оставил пожелание для Джонни Деппа и Эмбер Херд

Многолетний спор Джонни Деппа и Эмбер Херд замер в ожидании вердикта суда. И в это время миллиардер Илон Маск оставил свой комментарий о звездных супругах, породивших самый громкий скандал о домашнем насилии XXI века.

Напомним, после развода с Джонни Эмбер закрутила короткий роман с Илоном, вызвав ревность бывшего мужа. Изначально Маск должен был выступать свидетелем в их суде, но в итоге не давал никаких показаний, и теперь делится своим мнением о громком процессе.

На днях ведущий подкаста Лекс Фридман написал в Twitter следующее.

«Мои выводы из судебного процесса Джонни Деппа и Эмбер Херд: 1. Слава — это адский наркотик (для некоторых). 2. Уровень квалификации психиатров и юристов резко различается. 3. Некоторые люди способны лгать миллионам других. 4. Любовь может быть грязной. 5. Огромная пинта вина».

Илон Маск ответил на этот пост.

«Надеюсь, они оба пойдут дальше. В своих лучших проявлениях, каждый из них невероятен», — написал миллиардер.

Добавим, что суд огласит свой вердикт 31 мая. Мы узнаем является ли Эмбер Херд жертвой домашнего насилия или клеветницей, разрушившей актерскую карьеру своего мужа.

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