Когда чувства не скрыть: Цой прилип к Севастьяновой на «встрече выпускников» «Звезд в Африке»

Удивительным на любовные события стал последний сезон «Звезд в Африке». Женихом и невестой вышли с проекта Валя Карнавал и Саша Стоун.

Кроме того, не мог скрыть своих пылких чувств и Анатолий Цой к Каролине Севастьяновой. Певец хоть и повторял, что у него есть девушка, не мог справиться с соблазном и периодически начинал заигрывания со спортсменкой. Как рассказала Аня Покров, после очередного общения с первой красавицей проекта ему приходилось часами отходить в ледяной реке у лагеря.

А когда ребята решили собраться после проекта, Анатолий Цой вновь прилип к Каролине Севастьяновой. И гимнастка не так уж возражала.

Снимок опубликовала в своем телеграме Аня Покров, к которой тоже однажды пытался прилипнуть Олег Верещагин.

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