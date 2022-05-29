«В удивительное время живем»: Запашный поразился, что концерты оскорбившего россиян Макаревича продолжаются в стране

К тому же, песни музыканта не исчезли из радиоэфиров.

Музыкант Андрей Макаревич осудил кампанию России по защите Донбасса, а также не раз успел оскорбить россиян, когда, например, защищал звезд, покинувших страну. Сам он давно обосновался в Израиле, а на Родину прилетает, чтобы выступить с концертами.

больше по теме Когда очень хочется заработать: песни оскандалившегося Макса Барских снова доступны в России Хотя ранее украинский исполнитель гневно запрещал свои хиты в России.

Многих возмущает позиция Макаревича, не гнушающегося заработка в неприятной ему стране. Народный артист Эдгард Запашный у себя в микроблоге в очередной раз уделил солисту «Машины времени» внимание, возмутившись, что концерты Макаревича не отменены.

«В удивительное время мы живем! На сегодняшний день по многим радиостанциям идут трансляции песен Макаревича, а концерты группы «Машина времени» запланированы в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Ростове-на-Дону».

Смотрите также

Еще больше звездных новостей в Telegram-канале!