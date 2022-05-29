«Все годы жировала»: Брежневой предложили вернуть заработанные в России деньги

Недавно Вера Брежнева рассказала, что уехала из Киева в Польшу. Там артистка сменила микрофон на рабочую форму. Она работает на складе для раздачи помощи беженцам из Украины.

Ранее популярная артистка не раз высказывалась о происходящих в мире событиях, направляя весь негатив в сторону России, где, к слову, зарабатывала приличные деньги. По словам бывшего продюсера телеканала Муз-ТВ Олеси Сазыкиной, за один корпоратив Брежнева получала от 50 тысяч евро и выше.

«Если Россия ее чем-то не устраивает, пусть вернет наши деньги, на которые она все эти годы жировала, и звездует на хрен! У нас своих артистов хватает. Меньше народа – больше кислорода!» — заявила Сазыкина «Экспресс газете».

Напомним, ранее стало известно, как Вера Брежнева смогла построить сольную карьеру.

Смотрите также:

Еще больше звездных новостей в Telegram-канале.