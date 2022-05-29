Басков, Лепс, Петросян: Запашный назвал имена артистов, которых можно ставить в пример

Дрессировщик уважает этих звезд за их позицию.

Дрессировщик Эдгард Запашный уже много раз высказывался в адрес уехавших из России звезд. К их действиям артист цирка относится крайне негативно. Накануне он назвал имена тех, кого считает примером для себя.

«Для меня примером является Николай Басков, который первым в своем цехе выступил в поддержку действий на Украине. Григорий Лепс, который поехал на Донбасс. Евгений Петросян, который сегодня дал очередной бесплатный концерт для раненых. Юлия Чичерина, которая является флагманом поддержки всего Донбасса», — написал Запашный в своем телеграм-канале.

Напомним, недавно Запашный заявил, что песни тех артистов, которые уехали из России в феврале и марте, нужно запретить на радиостанциях.

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