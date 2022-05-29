«Дарят без всякого повода»: Волочкова в нижнем белье похвасталась букетом пионов

Балерина не стесняется показывать себя без одежды.

Балерина Анастасия Волочкова похвасталась новым букетом цветов, демонстрируя его в нижнем белье. Звезда давно перестала заботиться о том, в чем ей появляться перед камерой. И на этот раз щегольнула стройностью в боди с кружевными вставками.

Волочкова предстала в гостиной своего особняка с макияжем и прической, которую соорудила при помощи длинного накладного хвоста. В руках она держала красивый букет любимых пионов.

«Это такое счастье – быть одариваемой цветами! Я очень люблю цветы, с детства, а когда их дарят без всякого повода, это особенно приятно», — написала звезда.

Видимо, гости застали балерину врасплох, когда решили одарить ее без повода цветами. Иначе как объяснить появление балерины в исподнем перед фотокамерой?

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