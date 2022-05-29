«Не останавливайте Рамзана»: Кормухина отреагировала на заявление Кадырова

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров активно ведет свой телеграм-канал, где рассказывает о последних событиях в мире и делится своим мнением. Накануне он высказался в адрес Польши. Так, политик подметил, что данное государство вполне может стать былью в том случае, если там не перестанут бросаться необдуманными фразами. Как выразился Кадыров, «если не перестанут тявкать».

На его слова отреагировала певица Ольга Кормухина. В своем телеграм-канале она отметила, что президента Чечни не стоит останавливать.

«Не останавливайте Рамзана! Он говорит с ними тем языком, который только и понятен им. Причем давно! Еще с той поры, когда были частью российской империи и наша царица назначала им короля», — написала Кормухина.

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