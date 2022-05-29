Не оценил последствий: экс-продюсер Меладзе объяснил его желание уйти со сцены

Валерий Меладзе на днях шокировал поклонников, когда заявил, что собирается покинуть шоу-бизнес и вернуться к науке – до музыкальной карьеры он трудился над глубокой очисткой воды. Многие коллеги высказались по этому поводу, отреагировал и экс-продюсер самого Меладзе Ким Брейтбург.

Музыкальный деятель убежден, что сказанное артист сделал в сердцах, поскольку с юности отличался импульсивностью: «Мог что-то сказать или сделать под воздействием эмоций, не оценив возможных последствий».

Так случилось, например, когда Валерий Шотаевич отреагировал на кампанию по защите Донбасса, не поддержав ее. На волне падения своей популярностью и отмены концертов нервы музыканта могли не выдержать, вот он и сделал выдал горячее решение.

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