 «Оля, мы все видели, что там у тебя! Зачем?»: Бузову высмеяли за накладную грудь

Ольга Бузова отметилась в ресторане с подругами, примерив роскошный брючный костюм со смелым декольте. Именно он и привлек внимание публики.

Не секрет, что Ольга Бузова гордится своими миниатюрными формами и часто появляется в прозрачных нарядах, в одежде без белья. Поэтому их объем — ни для кого не секрет.

Но в этот раз ее бюст просто поражал. Фолловеры, увидев, кадры ведущей в соцсетях, подняли ее на смех.

«Оля, мы все видели, что там у тебя! Зачем накладками обманывать?», «За ночь отросло?», «Оля, будь последовательна! Маленькие – так маленькие!» — пишут люди в Сети.

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