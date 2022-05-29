«Хватило наглости что-то вякать»: продюсер рассказала, какие деньги Брежнева получала в России

Популярность Вера Брежнева получила благодаря группе «ВИА Гра», после которой решила строить сольную карьеру, благодаря которой обогатилась. Так, стало известно, что гонорар певицы на корпоративах в России составлял 50 тысяч евро и выше. Об этом заявила бывший продюсер телеканала Муз-ТВ Олеся Сазыкина.

«Меньше, чем 50 тысяч евро за концерт в России, она тогда не брала. Помню, один олигарх заказывал Брежневу для своей четырехлетней дочки, и она выступала в частном доме для нее одной. Заплатили ей за это 100 тысяч евро. Таких концертов у нее было очень много. Представляете, сколько денег она сделала в России! И у Веры еще хватило наглости что-то вякать против нашей страны», — цитирует «Экспресс газета» Сазыкину.

Напомним, ранее стало известно, где на самом деле находятся Вера Брежнева и Константин Меладзе.

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