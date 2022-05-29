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«Будет работать и работать хорошо!»: Лепс рассказал, что ждет Пугачеву в будущем

Артист уверен, что Примадонна вернется в Россию.

«Будет работать и работать хорошо!»: Лепс рассказал, что ждет Пугачеву в будущем
Григорий Лепс. Фото: Global Look Press

В начале марта Алла Пугачева и Максим Галкин вместе со своими двойняшкам Лизой и Гарри уехали в Израиль. Недавно Примадонна заявила, что она обязательно вернется в Россию к осени, ведь 1 сентября дети должны пойти в школу.

Певец Григорий Лепс также заявил, что Алла Борисовна обязательно приедет на родину.

Алла Пугачева
Алла Пугачева. Фото: соцсети

«Алла Борисовна – великая женщина и артистка, я не верю в то, что она эмигрировала. Может, человек просто отдыхает. Скоро вернется на Родину, как и многие, будет работать и работать хорошо!» — сказал музыкант на пресс-конференции ТАСС.

Напомним, ранее стало известно, что осенью Максим Галкин отправится в турне по Австралии. Концерты в Сиднее и Мельбурге он даст 2 и 4 сентября.

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