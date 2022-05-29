«Боже, даже перчатки те же!»: Полина Гагарина появилась в свете в наряде – копии Меган Фокс

Звезда предстала на премии в образе, который сложно не заметить.

Полина Гагарина появилась на премии RU.TV в черном платье по фигуре, на которое сложно было не обратить внимание.

Декольте до самого пупка, разрез на всю ногу, подчеркнутая талия — от этого зрелища глаз было не отвести. Плюс образ дополнялся перчатками в стразах.

Любопытно что точно такой же наряд выгуливала не так давно Меган Фокс. И только туфли у нее были другими.

«Боже, даже перчатки те же!», «Не украла. А позаимствовала!», «А наша-то лучше!», «Это оплошность стилиста! Гагарина, вполне вероятно, даже не в курсе про Фокс», — обсуждают модный промах Гагариной пользователи Сети.

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