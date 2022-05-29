«Не оправдывайте измены!»: Бородина заговорила о неверности второй половинки

Телеведущая Ксения Бородина много лет ведет программу «Дом-2», где участники влюбляются, расстаются, заводят семью, изменяют. Она и сама имеет за плечами два официальных брака и несколько громких романов. Поэтому регулярно рассуждает на темы о взаимоотношениях между людьми.

На этот раз ее затронула тема измен. Мол, если мужчина по-настоящему любит свою женщину, то он не изменит ей с другой никогда.

«Когда рядом оказывается человек, который действительно тебе предан душой и телом, у тебя и мыслей нет об его измене», — считает звезда.

Бородина призналась, что к ней обращается много подписчиц за советом, которые жалуются на измены своих половинок. И она считает, что адюльтеру нет оправданий.

«Никогда не оправдывайте никакие измены! Никогда! Не ищите этому оправдание, иначе вы становитесь соучастницей преступления! Потому что это преступление, схожее с убийством!» — отрезала телеведущая.

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