«Он не самый верный»: известная певица раскрыла правду о Джигане

Рэпер Джиган и Оксана Самойлова воспитывают четырех детей. Два года назад модель и бизнесвумен подарила музыканту долгожданного наследника – сына Давида. Как раз в тот период артист пережил не самый лучший период в своей жизни – он попал в психиатрическую больницу и лечится от наркозависимости.

Тогда же Оксана заявила, что муж ей изменял и грозилась подать на развод. Впрочем, Джиган и сам не скрывал свои похождения. А накануне певица Елена Князева рассказала, что рэпер пытался приударить за ней.

«Денис даже мне писал в личку. У меня есть с ним переписка, точнее сообщения от него – я никогда не отвечала. То, что он не самый верный, мне кажется, ни для кого ни секрет, включая жену», — заявила 36-летняя певица в эфире программы «10 самых …» на ТВЦ.

Напомним, в 2020-м Самойлова и Джиган все-таки сумели сохранить брак. Рэпер сдержал свое слово и отношения в семье улучшились.

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