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«Я такая же, как все»: Муцениеце налегла на алкоголь после слухов про свадьбу Прилучного с молоденькой красоткой

Актриса честно показала, каким напитком увлеклась.

«Я такая же, как все»: Муцениеце налегла на алкоголь после слухов про свадьбу Прилучного с молоденькой красоткой
Агата Муцениеце. Фото: Global Look Press

Пока бывший муж и отец детей Агаты Муцениеце, актер Павел Прилучный наслаждается медовым месяцем на Маврикии, его экс-жена старается отвлечься. В этом ей помогает алкоголь. Телеведущая честно показала, что были выпито ею перед посадкой в самолет.

Муцениеце показала, что пьет. Фото: соцсети

«А это было выпито и съедено перед полетом! Стыдно? Ну немножко! Так что не думайте, что я такая вся идеальная, я такая же как все», — объяснила актриса.

Свои покаяния в виде фотографии она выложила в Сети. Оказалось, что звезда не прочь пропустить кружечку пенного напитка и закусить вредными чипсами.

Напомним, Павел Прилучный уже неделю развлекается на курорте с компании актрисы из сериала «В клетке» Зепюр Брутян. По слухам, они сыграли свадьбу, а сам «мажор» засветил новенькое обручальное кольцо.

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