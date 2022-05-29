«Была ушлой бабой и знала, где урвать»: стало известно, каким способом Брежнева построила сольную карьеру

Музыкальную карьеру украинская певица Вера Брежнева начинала в составе «ВИА Гры» в начале 2000-х. После артистка решила уйти в сольное плавание, что у нее и получилось с помощью продюсера Константина Меладзе, который бросил семью и позже женился.

«Брежнева всегда была ушлой бабой и знала, где и как лучше урвать. Мы с коллегами по каналу смотрели на нее и не понимали, как ее могли считать секс-символом. Может, конечно, она занималась любовью исключительно хорошо. Такого продвижения, какое ей устроил Костя, она бы ни за какие бабки мужа не купила», — цитирует «Экспресс газета» бывшего продюсера телеканала Муз-ТВ Олесю Сазыкину.

Напомним, до свадьбы с Константином Меладзе Вера Брежнева была замужем за украинским олигархом Михаилом Киперманом.

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