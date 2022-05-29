Когда русским не рады: продюсер перечислил, где отечественные звезды еще востребованы за границей

В период русофобии и культуры отмены всего русского, который наступил в Европе как реакция на кампанию по защите Донбасса, у многих звезд закрылись возможности выступать за границей. Мы уже слышали о том, что Эстония и Латвия запретили въезд многим россиянам, да и наши не горят желанием ехать в эти страны с откровенной антироссийской позицией.

Продюсер Сергей Лавров рассказал, что зарубежные гастроли для многих знаменитостей не прекратятся. Возможность выступать за валюту еще остается, причем, возрастает с началом лета. Где именно рады русским исполнителям, он поведал «Пятому каналу».

«В Турцию стали приглашать наших артистов отели, и многие туда едут на гастроли. Прям-таки туры бывают по отелям. Потом, концерты в Германии или Израиле всегда были. В Германии, проживает около двух миллионов русских. Фактически приезжать в Германию это как приезжать на гастроли на Урал», — объяснил Лавров.

Обычно за границей выступали звезды 80-90-х – это Наташа Королева, Валерий Леонтьев, Валерий Меладзе. И спрос на них не прекратится в новых реалиях. А вот молодежи повезло меньше.

Смотрите также

Еще больше звездных новостей в Telegram-канале!