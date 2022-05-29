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Нереально красиво на фигуре: какие юбки отлично показывают талию и скрывают недостатки, назвал Рогов

Александр Рогов признался, что любит их очень давно.

Нереально красиво на фигуре: какие юбки отлично показывают талию и скрывают недостатки, назвал Рогов
Александр Рогов. Фото: Борис Кудрявов/ "Экспресс газета"

Стилист Александр Рогов YouTube-шоу Rogov live показал юбку, которая является его любимицей в составлении женских образов. Это юбка миди, скроенная по косой.

Она лучше многих показывает фигуру, выгодно подчеркивая талию и красиво показывая бедра. Плюс юбки, скроенной по косой, состоит еще и в том, что она отлично скрывает недостатки бедер и вырисовывает женственные линии даже там, где их порой нет.

Модная юбка.
Модная юбка. Стоп-кадр: YouTube-шоу Rogov live

По словам Рогова, особенно чарующим эффектом обладают юбки с боковыми разрезами, которые помогают показать еще и красивые ножки, делая это деликатно.

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