«Выглядела неприметной серой мышкой»: продюсер вспомнила, что из себя представляла Брежнева во времена «ВИА Гры»

Блондинка начала свою карьеру в 2000-х.

Недавно Вера Брежнева сообщила, что работает на складе для выдачи помощи украинским беженцам в Польше. Микрофон и сценически лоск артистка сменила на рабочую форму. А начинала свой путь блондинка много лет назад в составе «ВИА Гры».

Экс-продюсер телеканала Муз-ТВ Олеся Сазыкина вспомнила, что из себя представляла Брежнева на заре своей карьеры.

«Я сталкивалась с ней еще во времена ее работы у Кости в группе «ВИА Гра». Девочки часто приезжали сниматься к нам на Муз-ТВ в сопровождении их директора Артура Ковалькова. Этот жирный бык вечно выносил всем мозг и выворачивал руки. Из-за него «ВИА Гру» у нас недолюбливали. Вера тогда не производила абсолютно никакого впечатления. Выглядела неприметной серой мышкой», — цитирует «Экспресс газета» Сазыкину.

Напомним, ранее стало известно, где на самом деле находятся Вера Брежнева и Константин Меладзе.

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