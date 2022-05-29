Ждали забвения? Получите! Нетребко одним фото в театре ответила злопыхателям

После известных событий Анну Нетребко вынудили сделать заявление — отречение от своих корней. Звезда оперной сцены сказала, что теперь ее путь связан с Европой и подчеркнула, что является налоговым резидентом Австрии.

Многие пророчили горькую судьбу певице и забвение, полагая, что заграница уже не примет ее назад, а Россия отвернется. Однако Нетребко вернулась на сцену «Ла Скала», которая перед этим порвала с ней рабочие отношения.

27 мая артистка выступила в театре с аншлагом. Публика встречала знаменитость овациями и не хотела отпускать после выступления.

Этот момент триумфа Анна Нетребко запечатлела и показала в своих соцсетях, как бы давая понять, что у нее все нормально, а злопыхатели могут спать спокойно.

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