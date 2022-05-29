«Их там еще не знают»: продюсер рассказал, кому из российских звезд зарубежные концерты не светят

После начала кампании по защите Донбасса в Европе поднялись русофобские настроения. По Старому Свету прокатилась волна отмен – как простых россиян, так знаменитых не хотят видеть в разных европейских странах. Массово отменяются культурные мероприятия и гастроли звезд, расторгаются контракты.

На фоне культуры отмены всего русского музыкальный продюсер Сергей Лавров предрек непростые времена отдельной категории отечественных селебрити. Это так называемая молодежь поколения TikTok и другой соцсети, которая запрещена на данный момент в России.

«Потому что о молодых звездах многие даже и не слышали. Валя Карнавал, Инстасамка. Прежде всего, это артисты одного дня. Сегодня они популярны, завтра уже нет. За границу они не так часто едут. Их там еще не знают или уже не узнают никогда», — объяснил эксперт «Пятому каналу».

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