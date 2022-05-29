Седина в бороду: муж-ресторатор Ларисы Гузеевой стал неузнаваем

Недавно Лариса Гузеева со своим мужем Игорем Бухаровым вернулась из Болгарии. Там у супругов есть своя квартира на берегу моря. Отдых паре пошел на пользу. Телезвезда заметно похудела и наконец-то восстановилась после перенесенного прошлой осенью коронавируса. а вот ресторатор стал практически неузнаваем.

Накануне он появился на публике, которая не сразу узнала миллионера. Теперь избранник Гузеевой похож на хипстера: седая бородка, узкие джинсы, худи и модные кроссовки.

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Напомним, замуж за Игоря Бухарова Лариса Гузеева вышла в 1999 году. Хотя знакома пара была с юных лет. В 40 телезвезда родила мужу дочь Ольгу. Также у нее есть сын от предыдущего брака.

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