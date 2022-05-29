«Каролина Куек не даст соврать!»: Миро предрекла Волочковой счастье с турецким возлюбленным

Балерина Анастасия Волочкова шикарно отдохнула в Турции. В течение недели звезды сцены хвасталась подписчикам в соцсетях своими приключениями – она много загорала, плавала на яхте и делала разные шпагаты. А также щеголяла новым романом с якобы турецким бизнесменом.

В Сети быстро разоблачили ее бойфренда – он, скорее всего, таксист из Азербайджана. Но Волочкова попыталась доказать, что это неправда, и что турок – олигарх с внушительным автопарком, снявший в аренду специально для нее виллу на острове вдали от посторонних.

С сарказмом к признанию Волочковой отнеслась звездный скандалист-блогер Лена Миро. Она порассуждала о романе балерины и предрекла ей счастье.

«Как всегда бывает с романами в Турции, Настя ждет и верит в новую встречу с возлюбленным: «И мы скоро увидимся», — пишет Волочкова. И права ведь — вот Каролина Куек не даст соврать! Лично я желаю Насте счастья! Главное, денег ему не давай взаймы и тогда все обязательно закончится хорошо!» — написала Миро.

Каролина Куек, которую упомянула Миро, — это певица Ани Лорак, которая встретила своего будущего мужа в Турции, он работал аниматором в отеле, куда она прилетела выступать.

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