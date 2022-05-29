Нежный кадр: Елизавета Туктамышева в кружевном кроп-топе запечатлелась на мальдивском закате

Фигуристка отдыхает на райском острове и не торопится возвращаться.

Елизавета Туктамышева по окончании сезона успела побывать на сборах в Армении, а теперь отдыхает на Мальдивах. Райский остров она выбрала вместе с подругой и старается меньше спать и больше купаться. Также «императрица фигурного катания» не забывает про фото, которыми потом делится с поклонниками.

На этот раз Туктамышева устроила прощальную фотосессию на фоне мальдивского заката. Звезда нарядилась во все белое, подчеркнув точеные формы кроп-топом из нежного кружева на тонких бретельках.

Она изящно позировала на берегу, задумчиво глядя в даль бескрайнего океана. Снимки вызвали шквал эмоций у поклонников, и они не поскупились на комплименты.

Смотрите также

Еще больше звездных новостей в Telegram-канале!