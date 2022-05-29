«Когда весь мир «против русских»: сбежавшая из страны Литвинова задумалась о будущих фильмах

Рената Литвинова вместе с «волной эмиграции» на фоне кампании по защите Донбасса поспешила скрыться в Париже, где у нее квартира и богатый покровитель. Туда она улетела вместе с подругой Земфирой, подведя коллег по сцене в МХТ имени Чехова и сорвав гастроли.

Сидя в Париже, Литвинова держит руку на пульсе происходящего и периодически что-то высказывает в Сети. На этот раз звезда задумалась, какие фильмы будут показывать на Каннском кинофестивале через год.

«И закончился Каннский кинофестиваль — о чем будут фильмы в следующем году — о вечном или о сейчас, когда весь мир «против русских»…» — задумалась актриса в своем Telegram-канале.

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