«Сказки белого бычка»: выяснилось, где на самом деле находятся Брежнева и Меладзе

Недавно артистка заявляла, что Константин Меладзе прячется в подвалах на Украине.

Еще в марте Вера Брежнева заявляла, что ее муж Константин Меладзе прячется в подвалах на Украине. Но, как выяснилось, продюсер загорает на солнечном берегу в Италии, где у него и артистки есть собственная вилла. Об этом рассказала бывший продюсер телеканала Муз-ТВ Олеся Сазыкина.

«Что Костя Меладзе сидит в подвале, не ест, не пьет и музыку писать не может – это сказки про белого бычка. На самом деле он благополучно находится в Италии вместе с Брежневой. Просто они сейчас стараются лишний раз никуда не высовываться и не привлекать к себе внимание. Видимо, боятся, что любое их действие в нынешней обстановке может обернуться против них», — цитирует Сазыкину «Экспресс газета».

Напомним, ранее Вера Брежнева показывала, что работает на складе для выдачи гуманитарной помощи для беженцев в Польше.

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