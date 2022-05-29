Честность сегодня в тренде: Юлия Михалкова, позабыв о пуш-ап, показала естественность форм в декольте

Актриса и телеведущая Юлия Михалкова покинула сделавшее ее звездой шоу «Уральские пельмени» уже давно. В настоящее время она играет в антрепризе с Марией Кравченко и регулярно выходит на сцену в актерском составе пьесы «Отдам бывшего в хорошие руки».

Также красотка занимается экологическими проблемами водоемов страны, о чем постоянно рассказывает на страничках соцсетей. На этот раз она взяла в руки рупор, чтобы привлечь к себе внимание. Это была красивая фотосессия, и кадрами актриса поделилась в Сети.

Для фотосессии Михалкова выбрала строгий наряд, приправленный пикантной ноткой. Она отказалась от бюстгальтера, чтобы подчеркнуть естественное состояние бюста, что является бесспорным трендом на сегодня. Так чуть ранее поступила Наталья Водянова, потому что такой тренд доступен и молодым, и зрелым модницам.

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