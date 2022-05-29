«Я довольна»: Жанна Агалакова высказалась о своем отъезде из России

Экс-звезда Первого канала не рассказывает, где она теперь живет.

Жанна Агалакова более 20 лет работала на Первом канале. Она была ведущей новостей, программ «Время» и «Ночное время», также работала корреспондентом в США и Франции. Но 3 марта журналист написала заявление на увольнение. Она уехала из России, куда, не признается.

«Я довольна тем выбором, который сделала. Возможно, мне стоило его сделать раньше, намного раньше», — заявила Агалакова в интервью телеканалу BBC.

Добавим, ранее звезда уверяла, что любит свою родину.

На протяжении многих лет Жанна Агалакова состоит в браке с итальянцем Джорджо Савоной. У них есть взрослая дочь Алиса.

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