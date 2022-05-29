С королевским шиком: Боня в «голом» платье сразила пышными формами на закрытии Каннского кинофестиваля

Бывшая звезда «Дома-2» припасла броский образ для еще одного выхода в свет. Она посвятила свой выход на красную дорожку тем, кто радовался в прошлый раз, что ее выпроводили с мероприятия.

Виктория Боня является популярной светской львицей. Недавно она снова стала ведущей, но не на телевидении. Ей доверили передачу «Злые языки» на RUTUBE. Однако она продолжает жить в Монако.

Бывшая звезда «Дома-2» занимается своим бизнесом и растит дочку Анджелину. Уже почти 10 лет она становится гостьей на Каннском кинофестивале. В этом году звезда снова привлекла к себе внимание.

На открытии фестиваля Виктория щеголяла в пышном бальном платье цвета океана. А вот второй раз выйти на красную дорожку ей не удалось, так как она была в смокинге и с усами. Тогда светская львица была с клатчем, на котором была надпись. Она хотела выявить свое мнение против дискриминации, но охрана не позволила ей привлечь к себе внимание, отправив домой.

И вот 28 мая состоялось закрытие фестиваля. На этот раз Боня подъехала на машине к красной дорожке. Она щегольнула в пудровом платье, расшитым стразами и камнями. Наряд с пышным шлейфом позволил ей блеснуть мощными формами. Она грациозно позировала перед камерами.

«Сегодня я такая красивая. Хочу передать привет и посвятить этот выход на красную дорожку на закрытии Каннского кинофестиваля всем тем, кто так радовался тому, что меня выпроводили с усами с Каннского кинофестиваля. В королевском платье я снова здесь», — заявила звезда.

Этот образ Виктории сразил публику. Поклонники также осыпали ее комплиментами. «Очень красивая», «Такого наряды мы ждали», «Просто роскошный образ», «Виктория, тут вы просто обворожительны», «Мне безумно нравится ваше платья», «А фигурка какая, слов нет», — стали писать пользователи Сети.

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