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Мама участницы «Холостяка» отказалась лично знакомиться с Димашем Адилетом

Шоу близится к финалу.

Мама участницы «Холостяка» отказалась лично знакомиться с Димашем Адилетом
Кадр из шоу «Холостяк». Фото: ТНТ

В субботу, 28 мая, в популярном шоу «Холостяк» главные герои познакомились с родителями своих избранниц. Димаш Адилет сначала встретился с мамой и папой Сони Солманидиной, а затем отправился к Арине Перевертень.

Мама Арины, к сожалению, не прилетела лично на встречу с Димашем. Женщина живет в Сыктывкаре и боится летать на самолете.

Модель принимала холостяка одна дома, заставив его представить себя в роли ее мужа.

«Что ты думаешь о нас?» — скромно спросила Арина Димаша.

«Ты мне очень нравишься», — отвертелся холостяк.

«Живи со мной, и я тебе буду готовить завтраки и ужины» — настаивала девушка.

С мамой Арины молодые люди созвонились позже по Интернету. Женщине молодой человек очень понравился.

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