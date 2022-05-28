Мама главной фаворитки холостяка Димаша Адилета раскрыла роковую семейную тайну и расплакалась

На этой неделе главные герои познакомились с родителями своих фавориток.

Родители главной фаворитки Димаша Сони Солманидиной уверены, что их дочь особенная и неземная. Они раскрыли Адилету семейные секреты за семейным ужином.

«Я забеременела Соней, когда врачи мне поставили бесплодие. Мне тогда сказали, что у ребенка будут отклонения. И вы должны сами принять решение — рожать или нет. Но, конечно, выбор был за мной», — со слезами на глазах рассказала женщина.

Биологический отец Сони эту новость не понял и не принял, он ушел из семьи.

«Это было предательство», — расплакалась мама Сони.

Димаш родителям очень понравился. Они уверены, что он надежный молодой человек.

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