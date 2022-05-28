Стивен Сигал порушил декорации на премии RU.TV

28 мая в Москве состоялась популярна музыкальная премия, на которой появился американский актер. Но с ним случился конфуз.

Стивен Сигал является популярным американским актером. В его копилке десятки разных ролей. Он отметился в таких картинах, как «Наемники», «Мачете», «Охота на зверя».

Артист счастлив в браке с танцовщицей Батсухийн Эрдэнэтуяа, которая подарила ему сына Кунзана. Всего у звезды боевиков семеро детей. Не так давно он отдохнул в Дубае, а вот на днях голливудский актер прилетел в Россию.

28 мая в Москве состоялась премия RU.TV. На мероприятии собрался почти весь свет российского шоу-бизнеса от Кристины Орбакайте до Яны Рудковская. Посетил музыкальную премию и Сигал. Он был в черном костюме, не изменяя своему стилю. Однако с ним произошел конфуз.

Позируя на дорожке русской музыкальной премии Стивен посягнул на главную букву русского музыкального телеканала, но буква R выстояла и вернулась на свою законную территорию. Он сбил ее своим мужественным плечом.

К слову, этот неловкий инцидент никому не испортил настроение. Более того, среди гостей оказалась Ксения Бородина, которая неделю назад засняла его в отеле исподтишка. Теперь телеведущая сделала с ним совместное фото. Добавим, что пока неизвестно, как долго Сигал будет находится в Москве. Скорее всего, он примет участие в съемках для ТВ.

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