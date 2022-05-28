«Мы с Валечкой»: Юдашкина в ретро платье с бахромой отправилась на праздник с мужем-модельером

Марина Юдашкина уже больше 30 лет является главной поддержкой и музой Валентина Юдашкина. Она помогает ему заниматься Домом моды и создавать шедевры. Порой именно жена первой примеряет наряды, которые он придумывает.

В прошлом году супруги много путешествовали и не раз устраивали посиделки в замке Аллы Пугачевой. Теперь они стараются не сидеть дома, посещая праздники друзей.

В 58 лет модельер перестал прятать седину. Он сделал новую стрижку. Недавно Юдашкин щегольнул в наряде с модными брюками и шляпой. А вот 28 мая супруги отправились на вечеринку к подруге, которая отмечала день рождения.

Маэстро предпочел надеть элегантный черный костюм. А вот его возлюбленная покрасовалась в ретро платье в пол с бахромой в стиле эпохи «Великого Гэтсби».

«Мы с Валечкой идем на День рождения! К нашей подруге Алене! Поздравляем ее с юбилеем!» — написала Марина.

Поклонники восхитились парой. Многие отметили, что модельер стал еще более худым. Другие заметили, что супруги оделись в одной гамме, что выглядело элегантно.

«Какие вы красивые. Молодцы», «Вы всегда на высоте!», «Какая же вы красивая пара! Платье огонь», «Выглядите замечательно!», «Какое счастье, что вы есть друг у друга!», «Марина, вы шикарная женщина! Вкус, такт, стать, позитив, доброта!», «Безупречное чувство стиля, истинная красота и внутренняя гармония! Замечательные!» — прокомментировали пост подписчики.

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