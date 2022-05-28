Владимир Пресняков высказался о расставании с Натальей Подольской

В Москве прошла церемония награждения премии RU.TV. Владимир Пресняков выиграл в категории «Лучший певец». К журналистам артист вышел в философском настроении, поругав СМИ за сплетни.

«Сегодня дошло до такого, что у Лени дочь съел крокодил [такая новость недавно появилась о дочери Леонида Агутина], я якобы уже третий раз с женой расстался. У нас все хорошо. Я здесь. Наташа сейчас в Риме, уехала на три дня – после дня рождения я сделал ей такой подарок», — заявил он.

Наталья Подольская и Владимир Пресняков вместе уже 16 лет. Они растят двух сыновей и счастливы в браке.

Смотрите также

Еще больше звездных новостей в Telegram-канале.