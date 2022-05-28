«Ты ноль вообще!»: почему семья Алисы Хазановой не приняла Данко

Певец Данко крутил многочисленные романы со знаменитыми женщинами. Среди его избранниц была дочь известного актера Геннадия Хазанова Алиса.

«Так получилось, что мы оба работали в Большом театре, поехали на гастроли и там закрутилось», — рассказал Александр в шоу «Секрет на миллион».

С родителями Алиса познакомила Данко только через год. И все прошло не так, как хотел певец.

«Отец Алисы — очень хороший человек, прям открытая душа. А мама меня восприняла в штыки. Это серьезная семья, у них особняки в центре Москвы. Мне мама Алисы так и говорила: «Ты ноль вообще! Ты кто такой?» — признался Данко.

Несмотря ни на что, Данко прожил с Алисой четыре года. Расстались драматично.

«Ей поставили условие — либо я, либо швейцарский банкир. Она выбрала второе. Но я ужасно страдал, я валялся в ногах, но Алиса была совершенно непреклонна. У меня были действительно сильные чувства», — отметил артист.

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