Эффектно вышла на дорожку: Серябкина в наряде «русалки» засветила свои формы на публике

Ольга Серябкина уже давно строит сольную карьеру. Она дружит с Кети Топурией и зачастую выбирает яркие образы для выходов в свет. В ноябре прошлого года артистка стала мамой. Она родила сына, который получил имя Лука.

Певица всего за несколько месяцев вернулась в форму. Она носит корсеты и короткие платья. На этот раз звезда появилась на музыкальной премии RU.TV, где снова удивила публику.

Если Полина Гагарина выбрала платье в пол с декольте, а Ксения Бородина мини-платье с пышными рукавами, то Серябкина решила не прятать свою фигуру. Она предстала на ковровой дорожке в лифе зеленого цвета и юбке-русалки.

Певица оголила не только свой бюст, но и живот. Она сделала макияж в тон и распустила волосы. Ольга приковала к себе взгляды на премии. Однако не только она сделала ставку на фигуру.

Подобный образ выбрала и Анна Asti. Она лишь отдала предпочтение мерцающему топу и алой юбке из атласа. Поклонники посчитали, что артистки могли бы сыграть русалок в кино.

«Какие красотки», «Ну Оля умопомрачительная!», «Только родила и уже такие формы», «Гламурная русалка Аня и сказочная русалка Оля», «Какие интересные наряды», «Ольга Бузова не пришла, но чувствую была бы с вами в подобном наряде», «Какие красотки появились тут», «Что за фигуры! Слов нет», — стали писать пользователи Сети.

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