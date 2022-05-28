Плечи шире талии: Семенович в лавандовом платье-жакете с бахромой «испортила фигуру»

Певица приехала на премию RU.TV вместе со Славой. Они выбрали экстравагантные наряды для такого случая.

Анна Семенович уже много лет строит сольную карьера. Она покинула группу «Блестящие», но после этого ее армия поклонников только выросла. Артистка каждый год выпускает новые песни.

Она также старается выглядеть женственно. Уже много лет певица старается похудеть. Она также научилась маскировать изъяны с помощью нарядов. Но порой ее выбор оказывается неудачным, по словам стилистов.

28 мая Анна приехала на премию канала RU.TV. Там собрались почти все представители отечественного шоу-бизнеса. Она пришла в компании певицы Славы, с которой недавно они спели дуэтом.

Артистка предпочла облачиться в платье-жакет в пол с бахромой. Наряд лавандового цвета скрыл ее фигуру и визуально сделал полнее. Семенович удалось показать лишь стройные щиколотки. А вот Слава выбрала экстравагантное платье-халат из алых лоскутков.

Поклонники посчитали, что артистки выбрали наряды, которые не смогли подчеркнуть их достоинства. «Аннушка, ну вы словно глыба в этом платье», «Не очень сидит платье! Стоило акцент на талию сделать», «Плечи шире талии», «Очень грустно, что наряд вас н красит», «На фоне Славы образ даже хорош», — стали писать в соцсети. Примечательно, что в этом году также удивили выбором своих нарядов: Ольга Серябкина и Анна Айсти, Ксения Бородина и Зиверт.

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