«Очень рекомендую!»: какая модная юбка-плиссе покорила сердце Рогова

Стилист проверил магазины с российскими брендами и нашел в них немало интересных вещей.

Юбки в этом сезоне стали важным элементом модного гардероба. Александр Рогов в рамках своего фэшн-проекта на YouTube Rogov live обнаружил немало трендовых экземпляров в магазинах отечественных марок.

Он посоветовал обратить внимание на юбку-трубу и теннисную юбку. А от одной юбки-плиссе просто пришел в восторг! Александру Рогову понравилась асимметричная двуслойная модель.

«Я обожаю плиссированные юбки, но эта не просто плиссированная юбка. Тут есть асимметрия – с одной стороны она короткая, с другой – удлиненная, в разрез будет видно ногу. И луков с ней можно придумать миллион. И что-то театральное парадно-выходное, и что-то базовое. Юбка отличная, такая Celine. Очень рекомендую! Сейчас это моя самая любимая находка из всех, что я показал. Просто бомба!» — сказал Рогов.

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