К лету – идеально! Рогов назвал главную юбку сезона

Она отличается универсальностью, уместна будет и в холодное время с колготами.

На YouTube-шоу Rogov live стилист Александр Рогов рассказал о модных новинках сезона. Он посоветовал обратить внимание на атласные брюки карго и юбку-трубу. И назвал юбку, которая станет настоящем хитом этого лета.

«Главная юбка сезона – это теннисная юбка. Ее можно носить и с кроп-топом, и с бомбером, и с объемной рубашкой», — сказал Рогов.

По словам ведущего, хорошие образы с теннисной юбкой составляла принцесса Диана. Ее луки можно взять в качестве примера для подражания.

Рогов считает, что с теннисной юбкой можно составлять привлекательные женственные образы, например, соединив с кроп-топом. Либо делать что-то базовое, дополнив носками, ботинками, конверсами, университетской толстовкой.

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