«Поэтому не женюсь»: Данко рассказал о странных запросах Марии Силуяновой

Молодые люди живут вместе уже четыре года.

Вот уже четыре года Данко вместе с возлюбленной Марией Силуяновой живет в Крыму. Все это время пара арендовала дом. Два года назад они, наконец, обзавелись своей недвижимостью.

В популярном шоу НТВ «Секрет на миллион» певец рассказал, что у Маши — очень большие запросы, поэтому с печатью в паспорте он не торопится.

«Она хочет, чтобы у нас на свадьбе был Филипп Киркоров, белый пароход. Одним словом, все дорого-богато. Я тоже так хочу, но пару лет у нас времена были непростые», — отметил Данко.

Певец предложил гражданской супруге пожениться в Таиланде. Однако та отказывается, потому что так далеко всех друзей не позовешь.

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