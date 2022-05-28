Горячий тренд – брюки карго из атласной ткани! Рогов показал, как они выглядят

Стилист Александр Рогов на YouTube-шоу Rogov live сделал модный набег на магазины одежды отечественных брендов. Он хотел проверить, есть ли на нашем рынке достойная альтернатива.

Стоит отметить, что модный эксперт остался вполне доволен своим экспериментом – одежда есть и по доступной цене.

Александр Рогов обратил внимание на юбку-трубу, «голое» платье и брюки со шнуровкой. Кроме того, ведущий посоветовал модницам приобрести в этом сезоне брюки карго (с накладными карманами) из атласной ткани. Он заметил, что такие были очень актуальны в нулевые годы. Их, к примеру, любили надевать солистки коллектива Spice Girls.

Найденный отечественный экземпляр брюк в магазине стоил 5900 рублей, такие же марки Tom Ford выставлены в фирменном в интернет-магазине за 2000 долларов.

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